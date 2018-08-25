Украина отпраздновала свой День Независимости

Во время военного парада в Киеве по случаю 27-летия независимости Украины Президент Украины Петр Порошенко заявил, что патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!" становится главным приветствием военных Вооруженных сил Украины и вскоре его узаконят в Верховной Раде. В результате, столь горячий лозунг "Наших врагов корежит от "Слава Украине!", как чертей от ладана", - Порошенко назвал официальным навсегда. Президент говорит, что приветствие "…вошло в нашу жизнь, а теперь наступило время придать ему силу закона". "Вот поэтому подаю в Верховную Раду законопроект об изменениях в военных уставах, согласно которым этот лозунг станет главным приветствием в Вооруженных Силах Украины", – добавил Президент.















«До тех пока нация борется, она живет», - говорил Левко Лукьяненко, автор Акта провозглашения независимости Украины. Мы, украинцы, идем своим путем и понимаем, что прежде всего должны опираться на собственные силы, использовать богатства страны в интересах народа и будущих поколений. Украина должна жестко защищать свои национальные интересы.





На страницах социальных сетей много было поздравлений с Днем Независомости Украины!. У Татьяны Чубай можно было прочесть следующий красивый пост-поздравление: “Любить Украину - это любить ее народ, любить друг друга. Ведь страна - это в первую очередь люди, которые живут в ней. Любить на словах - это все равно, что лизать мед через стекло. Любить - это действовать. Ведь настоящая любовь долготерпит, когда ближний заблуждается, милосердствует, когда нуждается в помощи, не завидует, когда ближний становится лучше, не превозносится, а уважает каждую личность, не ищет своего, а служит и отдает, не раздражается, а дарит радость и позитив, не мыслит зла, а умеет поднимать каждого человека и ставить его выше себя... Любовь никогда не иссякает. Хочешь изменить мир, страну, город - иди домой и люби свою семью, иди на работу и люби своих коллег, и в каждом месте, где бы ты не был - следуй расположению своего сердца, своему отношению к ближнему и мир изменится... С Днем Независимости, Украинцы!!!”





Текст: Т. Сокот



