Как выбрать отель в Москве
14.12.2016 12:25 / Общество / Прочли: 103 человек
Москва является сосредоточением людей с разными интересами, также это один из крупнейших деловых эпицентров. Как результат, тысячи посетителей ежедневно посещают столицу. Конечно, возникает вопрос: где всем разместиться?
Самый удобный и комфортный вариант это все-таки отели и гостиницы, практически всегда можно подобрать ночлег в соответствии со своим бюджетом и своими запросами. Преимуществом гостиницы Аструс является предоставление такой услуги, как организация конференций. Это очень удобно для людей, которые ценят свое время, так как для решения всех вопросов не нужно даже выходить из здания отеля.
Преимущества отеля.
В Москве есть немалое количество отелей. Гостиница Аструс имеет такие преимущества по сравнению с ними:
- Удобная транспортная доступность;
- Есть возможность организация конференций;
- Возможности для отдыха;
- Организация конференций в Москве;
- Доступные цены.
Находится отель возле метро юго-западная, в результате добраться туда можно как на такси, так и общественным транспортом. Стоит отметь, что несмотря на удобное расположения, цены вполне доступны для любого посетителя.
В гостинице есть возможность однокомнатные и двухкомнатные номера. Везде есть Wi-Fi и хорошее оформление номера. Для VIP посетителей есть номера Де – Люкс. Это трехкомнатный номер с большой семейной кроватью, сейфом и минибаром.
Если вы планируете свою поездку заранее, лучше забронируйте номер на сайте или позвонив по одному из контактных телефонов. Также есть возможность связаться по факсу или написать на почту.
Бизнес.
Помимо услуг для путешественников, гостиница Аструс предоставляет услуги и для бизнеса. На первом этаже есть работающий бизнес – центр. С его помощью вы можете в любое время получить или отправить факс, ламинировать или сканировать документ и прочие услуги.
Кроме того, в отеле есть возможность проведения пресс – конференций, семинаров или тренингов. Для этого отдельно предусмотрены три конференц – зала, а также комплекс соответствующих услуг для участников мероприятий.
Расположения отеля в одном из самых бизнес- активных районах города делает актуальным аренду офисов в нем площадью от 19 до 300 квадратных метров.
При необходимости, вы также арендовать складские и торговые помещения
Отдых.
Помимо услуг для бизнеса или путешествий отель предлагает большой спектр услуг для отдыха и развлечений. В гостинице предусмотрен бассейн и тренажерный зал, общая площадь которых занимает более 9000 квадратных метров.
Также можно воспользоваться услугами СПА – салона. В нем вы можете получить максимальный спектр услуг по косметологии и уходу за телом.
При желании, можно также воспользоваться бильярд – салоном. В нем есть столы для игры как в американский так и русский бильярд.
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Источник: LadyVenus.ru
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