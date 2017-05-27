Происшествие в Подмосковье: в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека

Два человека погибли в ходе аварии легкомоторного самолета Як-18, Можайский район Подмосковья. Это сообщение принадлежит экстренным службам региона.







В СМИ о происшествии обнародована следующая информация: - "В районе 108-го км Можайского шоссе в поле в одном километре от населенного пункта Горки упал самолет Як-18 и загорелся".





На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Они оба погибли. Что касается пожара, его удалось ликвидировать.





В настоящий момент устанавливаются причины крушения.





Обратим внимание, что факт падения легкомоторного самолета подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Его текст сообщения носит следующий характер: - "Сегодня в 12:00 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в деревне Горки Можайского муниципального района Московской области".





Более подробная информация о ЧП уточняется.





Согласно данным пресс-службы, на место аварии выехали 24 человека. В своей работе они задействовали шесть единиц техники.





Текст:

Т. Сокот



