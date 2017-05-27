Происшествие в Подмосковье: в результате крушения легкомоторного самолета погибли два человека
27.05.2017 13:32 / Происшествия / Прочли: 147 человек
На место аварии выехали 24 человека. В своей работе эти люди задействовали шесть единиц техники.
Два человека погибли в ходе аварии легкомоторного самолета Як-18, Можайский район Подмосковья. Это сообщение принадлежит экстренным службам региона.
В СМИ о происшествии обнародована следующая информация: - "В районе 108-го км Можайского шоссе в поле в одном километре от населенного пункта Горки упал самолет Як-18 и загорелся".
На борту воздушного судна находились пилот и пассажир. Они оба погибли. Что касается пожара, его удалось ликвидировать.
В настоящий момент устанавливаются причины крушения.
Обратим внимание, что факт падения легкомоторного самолета подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Его текст сообщения носит следующий характер: - "Сегодня в 12:00 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в деревне Горки Можайского муниципального района Московской области".
Более подробная информация о ЧП уточняется.
Согласно данным пресс-службы, на место аварии выехали 24 человека. В своей работе они задействовали шесть единиц техники.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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