Коронавирус: ВОЗ сообщает о рекордном ежедневном росте новых инфекций





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный однодневный рост числа новых коронавирусных инфекций: за 24 часа было зарегистрировано 307 930 случаев.

Известно, что количество смертей увеличилось более чем на 5 500 человек, в результате чего общее число смертей в мире достигло 917 417 человек.

Наибольший рост числа инфекций был зарегистрирован в Индии, США и Бразилии.

Во всем мире зарегистрировано более 28 миллионов подтвержденных случаев заболевания, половина из которых приходится на Америку.

Предыдущий однодневный рекорд новых случаев был зафиксирован 6 сентября, когда ВОЗ сообщила о 306 857 новых случаях инфицирования.

По данным ВОЗ, в воскресенье Индия сообщила о 94 372 новых случаях, за ней следуют США с 45 523 и Бразилия с 43 718.

Более 1000 новых смертей было зарегистрировано в США и Индии, в то время как Бразилия сообщила, что за последние 24 часа от болезни, связанной с Covid-19, умерло 874 человека.

Индия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания после США. На прошлой неделе было зарегистрировано почти два миллиона случаев заболевания Covid-19 в августе, что является самым высоким месячным показателем в мире с начала пандемии.

Согласно официальным данным, в стране регистрировалось в среднем 64000 случаев в день, что на 84% больше, чем в июле. Ежедневно с начала сентября число погибших превышает 1000 человек.

В Бразилии зарегистрировано более четырех миллионов случаев заболевания, что является третьим по величине в мире. Здесь самое большое количество смертей в Латинской Америке - около 131 000 человек.

В США зарегистрировано почти четверть от общего числа случаев коронавируса в мире - более шести миллионов. В июле количество ежедневных случаев заболевания увеличилось, но с тех пор число снизилось.

В США зарегистрировано самое большое количество погибших от Covid-19 в мире: более 194 000 погибших.

Как обстоят дела в другом месте?

В странах Европы ежедневно регистрируется рост числа случаев заболевания на фоне опасений возобновления распространения вируса.

В наиболее пострадавших регионах введены местные запреты, и к людям возобновлены просьбы носить маски для лица и соблюдать правила социального дистанцирования.

Текст: Т. Сокот



