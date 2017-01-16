В Приморье ветеринары пытаются спасти тяжело раненного амурского тигренка

Как сообщили в краевом управлении МВД, тигренка, найденного в Пожарском районе, отвезли в Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра. Подстреленный неизвестными злоумышленниками малыш – 5-7-месячный самец. Сейчас состояние хищника стабильно тяжелое, он только пьет воду.



Известно, что тигренок находился под опекой мамы-тигрицы, которая осталась жива еще с одним малышом. Тигрица позже приходила на место происшествия в поисках своего ребенка, - рассказали в охотнадзоре Приморского края.

По словам директора Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, организация выплатит вознаграждение за достоверную информацию о виновных в этом преступлении лицах.

В центре проходят реабилитацию еще три редких хищника: тигрица Филиппа, которую год назад спасли от голодной смерти, тигр Владик (в октябре поймали в пригороде Владивостока) и тигренок-сирота, в декабре скитавшийся на свалке в Лазовском районе. Этих тигров планируют весной выпустить на волю.

Амурский тигр занесен в международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным прошлого года, в дикой природе осталось не более 540 особей. 90% популяции амурского тигра обитает на территории Приморского и Хабаровского краев России.

Текст: Е. Скобелева