В Приморье ветеринары пытаются спасти тяжело раненного амурского тигренка
Полиция и служба охотничьего надзора в Приморском крае разыскивают людей, ранивших амурского тигренка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ – «Незаконная добыча особо ценных диких животных».
Как сообщили в краевом управлении МВД, тигренка, найденного
в Пожарском районе, отвезли в Центр по изучению и сохранению популяции
амурского тигра. Подстреленный неизвестными злоумышленниками малыш – 5-7-месячный
самец. Сейчас состояние хищника стабильно тяжелое, он только пьет воду.
Известно, что тигренок находился под опекой мамы-тигрицы,
которая осталась жива еще с одним малышом. Тигрица позже приходила на место
происшествия в поисках своего ребенка, - рассказали в охотнадзоре Приморского
края.
По словам директора Дальневосточного филиала центра
"Амурский тигр" Сергея Арамилева, организация выплатит вознаграждение
за достоверную информацию о виновных в этом преступлении лицах.
В центре проходят реабилитацию еще три редких хищника: тигрица
Филиппа, которую год назад спасли от голодной смерти, тигр Владик (в октябре
поймали в пригороде Владивостока) и тигренок-сирота, в декабре скитавшийся на
свалке в Лазовском районе. Этих тигров планируют весной выпустить на волю.
Амурский тигр занесен в международную Красную книгу как
исчезающий вид. По данным прошлого года, в дикой природе осталось не более 540
особей. 90% популяции амурского тигра обитает на территории Приморского и
Хабаровского краев России.
Текст: Е. Скобелева