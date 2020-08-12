Коронавирус: Россия назвала международную озабоченность вакциной безосновательной
12.08.2020 18:21 / Общество / Прочли: 391 человек
Министр здравоохранения России отверг широко распространенный скептицизм по поводу программы вакцинации.
Россия отклонила растущую обеспокоенность международного сообщества по поводу безопасности своей местной вакцины против Covid-19 как «абсолютно беспочвенную».
Во вторник заявили, что вакцина получила одобрение регулирующих органов после менее чем двух месяцев испытаний на людях.
Но эксперты поспешили выразить озабоченность по поводу скорости работы России, и растущий список стран выражает скептицизм.
Ученые из Германии, Франции, Испании и США призывают к осторожности.
«Похоже, что наши зарубежные коллеги осознают конкретные конкурентные преимущества российского препарата и пытаются высказывать мнения, которые ... абсолютно безосновательны», - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он добавил, что вакцина будет доступна в ближайшее время.
«Первые упаковки с медицинской вакциной ... будут получены в течение следующих двух недель, в первую очередь для врачей», - сказал Мурашко.
Российские официальные лица заявили, что планируют начать массовую вакцинацию в октябре.
Объявление во вторник было сделано президентом Владимиром Путиным, который сказал, что вакцина прошла все необходимые проверки и его дочери уже сделали ее.
Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ведет переговоры с российскими властями о проведении обзора вакцины, получившей название «Спутник-V».
Эта вакцина не входит в список из шести вакцин, прошедших третью фазу клинических испытаний, которые предполагают более широкое тестирование на людях.
Какая была реакция?
Прогресс, достигнутый Россией в отношении вакцины против коронавируса, был встречен со скептицизмом чиновниками здравоохранения и СМИ в США и Европе.
В среду министр здравоохранения Германии выразил обеспокоенность тем, что он не был должным образом протестирован.
«Может быть опасно начинать вакцинацию миллионов ... людей слишком рано, потому что это может в значительной степени убить признание вакцинации, если она пойдет не так», - сказал Йенс Спан.
«Исходя из всего, что мы знаем ... это еще не было достаточно проверено», - добавил он. «Дело не в том, чтобы каким-то образом стать первым - дело в безопасной вакцине».
В другом месте в Европе Изабель Имбер, исследователь из Французского национального центра научных исследований в Марселе, сказала, что слишком ранние обещания лечения могут быть «очень опасными».
«Мы не знаем методологии или результатов их клинических испытаний», - сказала она.
В США главный вирусный эксперт страны доктор Энтони Фаучи сказал, что сомневается в утверждениях России.
«Я надеюсь, что русские окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна», - сказал он. «Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали».
Между тем базирующаяся в Москве Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (Acto), представляющая ведущие мировые фармацевтические компании в России, призвала министерство здравоохранения отложить утверждение до завершения третьей фазы испытаний.
Исполнительный директор Acto Светлана Завидова сообщила российскому сайту MedPortal, что решение о массовой вакцинации было принято после комбинированных тестов первого и второго этапов 76 человек, и на этом основании невозможно подтвердить эффективность препарата.
Но некоторые страны отреагировали на заявление Москвы более позитивно.
На Филиппинах президент Родриго Дутерте предложил самому испытать вакцину.
«Я считаю, что созданная вами вакцина действительно полезна для человечества», - сказал он. «Я буду первым, над кем будут экспериментировать».
Израиль заявил, что вступит в переговоры о покупке, если окажется, что это «серьезный продукт».
Что мы знаем о вакцине?
Российские ученые заявили, что первые испытания вакцины завершены и результаты оказались успешными.
В российской вакцине используются адаптированные штаммы аденовируса, вируса, который обычно вызывает простуду, чтобы вызвать иммунный ответ.
Но одобрение вакцины российскими регулирующими органами происходит до завершения более крупного исследования с участием тысяч людей, известного как испытание третьей фазы.
Эксперты считают эти испытания неотъемлемой частью процесса тестирования.
Несмотря на это, Мурашко заявил во вторник, что вакцина «доказала свою высокую эффективность и безопасность», назвав это большим шагом к «победе человечества» над Covid-19.
Россия сравнила поиск вакцины с космической гонкой, которую оспаривали Советский Союз и США во время холодной войны.
Ранее Великобритания, США и Канада обвиняли Россию в попытке украсть исследования, связанные с Covid-19.
Более 100 вакцин по всему миру находятся на ранней стадии разработки, и некоторые из них проходят клинические испытания на людях.
Несмотря на быстрый прогресс, большинство экспертов считают, что вакцина не станет широко доступной до середины 2021 года.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
О том, что экономика Южной Кореи впервые за 17 лет вошла в рецессию
05.09.2020 00:07 / ЭкономикаОбратим внимание на тот факт, что во втором квартале 2020 года ВВП Южной Кореи сократился. Он изменился на 3,3...
О том, что вакцина от коронавируса подняла цены на нефть
05.09.2020 00:00 / ЭкономикаРанее цены на нефть пошли в гору. ...
О последствиях утечки химикатов близ завода в Южной Корее: есть раненые
04.09.2020 23:51 / ПроисшествияЭто ЧП произошло ранее в районе завода, что расположен в городе Куми, южнокорейская провинция Кёнсан-Пукто. Ре...
Израильский врач о том, что нужно сделать перед второй волной коронавируса
04.09.2020 23:44 / ОбществоИнтересно мнение заведующего отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилова доктора Гай Хошена. Он р...
Трамп назвал граждан, которые носят защитные маски, настоящими патриотами
04.09.2020 23:34 / ОбществоОбратим внимание, что президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к защитным маскам....
Ученым удалось выявить наиболее ранний и необычный симптом коронавируса
04.09.2020 22:31 / НаукаИнтересны результаты исследования группы испанских ученых из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль, Мадрид. ...
Ученые о том, когда человечество достигнет максимальной численности
04.09.2020 22:22 / НаукаАмериканские ученые прогнозировали, что своей максимальной численности население Земли должно достичь ближе к ...
Вирусолог о том, что обнаружено более 100 штаммов COVID-19 в России
03.09.2020 21:34 / ОбществоНет ничего удивительного в том, что в России обнаружили очень много штампов вируса - более 100 штаммов коронав...
Коронавирус: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон стремится открыть границы
03.09.2020 20:37 / ОбществоПремьер-министр Австралии Скотт Моррисон виртуально встречается с премьер-министром штатов и территорий в пятн...
Смерть детей в Германии: в квартире в Золингене нащли тела пяти человек
03.09.2020 20:23 / КриминалПолицейские в жилом доме, где обнаружили тела пятерых детей, в западном городе Золинген, Германия, 3 сентября ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар