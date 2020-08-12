Коронавирус: Россия назвала международную озабоченность вакциной безосновательной





Россия отклонила растущую обеспокоенность международного сообщества по поводу безопасности своей местной вакцины против Covid-19 как «абсолютно беспочвенную».

Во вторник заявили, что вакцина получила одобрение регулирующих органов после менее чем двух месяцев испытаний на людях.

Но эксперты поспешили выразить озабоченность по поводу скорости работы России, и растущий список стран выражает скептицизм.

Ученые из Германии, Франции, Испании и США призывают к осторожности.

«Похоже, что наши зарубежные коллеги осознают конкретные конкурентные преимущества российского препарата и пытаются высказывать мнения, которые ... абсолютно безосновательны», - заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он добавил, что вакцина будет доступна в ближайшее время.

«Первые упаковки с медицинской вакциной ... будут получены в течение следующих двух недель, в первую очередь для врачей», - сказал Мурашко.

Российские официальные лица заявили, что планируют начать массовую вакцинацию в октябре.

Объявление во вторник было сделано президентом Владимиром Путиным, который сказал, что вакцина прошла все необходимые проверки и его дочери уже сделали ее.

Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ведет переговоры с российскими властями о проведении обзора вакцины, получившей название «Спутник-V».

Эта вакцина не входит в список из шести вакцин, прошедших третью фазу клинических испытаний, которые предполагают более широкое тестирование на людях.

Какая была реакция?

Прогресс, достигнутый Россией в отношении вакцины против коронавируса, был встречен со скептицизмом чиновниками здравоохранения и СМИ в США и Европе.

В среду министр здравоохранения Германии выразил обеспокоенность тем, что он не был должным образом протестирован.

«Может быть опасно начинать вакцинацию миллионов ... людей слишком рано, потому что это может в значительной степени убить признание вакцинации, если она пойдет не так», - сказал Йенс Спан.

«Исходя из всего, что мы знаем ... это еще не было достаточно проверено», - добавил он. «Дело не в том, чтобы каким-то образом стать первым - дело в безопасной вакцине».

В другом месте в Европе Изабель Имбер, исследователь из Французского национального центра научных исследований в Марселе, сказала, что слишком ранние обещания лечения могут быть «очень опасными».

«Мы не знаем методологии или результатов их клинических испытаний», - сказала она.

В США главный вирусный эксперт страны доктор Энтони Фаучи сказал, что сомневается в утверждениях России.

«Я надеюсь, что русские окончательно доказали, что вакцина безопасна и эффективна», - сказал он. «Я серьезно сомневаюсь, что они это сделали».

Между тем базирующаяся в Москве Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (Acto), представляющая ведущие мировые фармацевтические компании в России, призвала министерство здравоохранения отложить утверждение до завершения третьей фазы испытаний.

Исполнительный директор Acto Светлана Завидова сообщила российскому сайту MedPortal, что решение о массовой вакцинации было принято после комбинированных тестов первого и второго этапов 76 человек, и на этом основании невозможно подтвердить эффективность препарата.

Но некоторые страны отреагировали на заявление Москвы более позитивно.

На Филиппинах президент Родриго Дутерте предложил самому испытать вакцину.

«Я считаю, что созданная вами вакцина действительно полезна для человечества», - сказал он. «Я буду первым, над кем будут экспериментировать».

Израиль заявил, что вступит в переговоры о покупке, если окажется, что это «серьезный продукт».

Что мы знаем о вакцине?

Российские ученые заявили, что первые испытания вакцины завершены и результаты оказались успешными.

В российской вакцине используются адаптированные штаммы аденовируса, вируса, который обычно вызывает простуду, чтобы вызвать иммунный ответ.

Но одобрение вакцины российскими регулирующими органами происходит до завершения более крупного исследования с участием тысяч людей, известного как испытание третьей фазы.

Эксперты считают эти испытания неотъемлемой частью процесса тестирования.

Несмотря на это, Мурашко заявил во вторник, что вакцина «доказала свою высокую эффективность и безопасность», назвав это большим шагом к «победе человечества» над Covid-19.

Россия сравнила поиск вакцины с космической гонкой, которую оспаривали Советский Союз и США во время холодной войны.

Ранее Великобритания, США и Канада обвиняли Россию в попытке украсть исследования, связанные с Covid-19.

Более 100 вакцин по всему миру находятся на ранней стадии разработки, и некоторые из них проходят клинические испытания на людях.

Несмотря на быстрый прогресс, большинство экспертов считают, что вакцина не станет широко доступной до середины 2021 года.





Текст: Т. Сокот



