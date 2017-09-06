Европейский кризис мигрантов: суд ЕС отвергает квоту

Напомним, что Венгрия построила спорный антимигрантский забор на своей южной границе с Сербией. Однако, высший суд ЕС отклонил запрос Венгрии и Словакии по отношению к сделке, которая касается переселения мигрантов. Речь идет о событиях кризиса 2015 года.



Европейский суд отменил свои возражения против принудительной схемы фиксированной квоты.

Венгрия не приняла ни одного просителя убежища, поскольку эти меры были введены два года назад. Они были попыткой ослабить давление на такие страны как Греция и Италия. Но это решение вызвало ярость, когда министр иностранных дел Венгрии пообещал: «Настоящий бой начинается сейчас».

Какова предыстория этого спора? С 2014 года около 1,7 миллиона мигрантов пытались создать новые дома в ЕС, а их число достигло максимума в 2015 году. В сентябре того же года европейские лидеры согласились поддержать в общей сложности 160 000 просителей убежища среди государств-членов в течение двух лет. Венгрия, Словакия, Чехия и Румыния проголосовали против квот.Вопрос был решен большинством голосов - как правило, по вопросам, не затрагивающим национальный суверенитет. Венгрии было предложено принять 1 294 просителя убежища, Словакии - 802. На сегодняшний день Венгрия отказалась принять одного просителя убежища, в то время как Словакия приняла только около дюжины. По этой схеме фактически было перемещено только 28 000 человек.





Текст: Т. Сокот



