Пандемия короновируса: какова ситуация в Южной Азии?
30.03.2020 09:56 / Общество / Прочли: 244 человек
Случаи заболевания и смертности продолжают расти в Пакистане, наиболее пострадавшей стране региона. Власти подтверждают более 1500 случаев заражения.
Высокопоставленный чиновник здравоохранения страны заявил, что ситуация "под контролем". В выходные дни Китай отправил самолет, загруженный всеми необходимыми материалами. Также отправился медицинский персонал.
В субботу Шри-Ланка записала первую смерть от Covid-19. На данный момент это островное государство подтвердило 113 случаев. По всей стране действует строгий - в некоторых районах - на неопределенный срок - комендантский час.
В Непале вирус, по-видимому, распространяется медленнее, чем в других частях региона - страна подтвердила свой четвертый случай за выходные после того, как 34-летний мужчина вернулся из ОАЭ. Чиновники также приняли меры против более чем 2000 человек в долине Катманду за то, что они бросили вызов общенациональной изоляции.
Бангладешская армия заявила, что ее войска продолжат свою уличную кампанию против Covid-19 и будут обеспечивать социальное дистанцирование до тех пор, пока правительство не отправит их обратно в казармы. На данный момент в стране подтверждено 48 случаев и пять случаев смерти.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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