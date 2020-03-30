Пандемия короновируса: какова ситуация в Южной Азии?

Высокопоставленный чиновник здравоохранения страны заявил, что ситуация "под контролем". В выходные дни Китай отправил самолет, загруженный всеми необходимыми материалами. Также отправился медицинский персонал.



В субботу Шри-Ланка записала первую смерть от Covid-19. На данный момент это островное государство подтвердило 113 случаев. По всей стране действует строгий - в некоторых районах - на неопределенный срок - комендантский час.

В Непале вирус, по-видимому, распространяется медленнее, чем в других частях региона - страна подтвердила свой четвертый случай за выходные после того, как 34-летний мужчина вернулся из ОАЭ. Чиновники также приняли меры против более чем 2000 человек в долине Катманду за то, что они бросили вызов общенациональной изоляции.

Бангладешская армия заявила, что ее войска продолжат свою уличную кампанию против Covid-19 и будут обеспечивать социальное дистанцирование до тех пор, пока правительство не отправит их обратно в казармы. На данный момент в стране подтверждено 48 случаев и пять случаев смерти.

Текст: Т. Сокот



