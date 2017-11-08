Острова Фиджи встряхнуло мощное землетрясение

Сегодня у берегов архипелага Фиджи случилось землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США. Сообщается, что эпицентр мощных подземных толчков располагался в 153 километрах на северо-восток от острова Ндои, очаг землетрясения залегал на глубине 582,6 километра.



Пока что информация о разрушениях и потерпевших не поступала.

Текст: Е. Скобелева