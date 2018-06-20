Глава японского Минобороны Ицунори Онодэра: Токио не станет пересматривать планы совместных военных учений с США

Сам глава японского Минобороны Ицунори Онодэра заявил следующее: - «как и сказано в сообщении американской стороны, изменений по учениям за пределами Корейского полуострова нет».



На днях японский министр разговаривал с американским коллегой Джеймсом Мэттисом. В беседе он подтвердил намерения Японии проводить совместные учения военнослужащими США «как и раньше, в полном объеме».





Текст: Т. Сокот



