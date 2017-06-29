Германия запретила президенту Турции Эрдогану вести агитацию во время съезда «Большой двадцатки»

Министр внешних дел Германии Зигмар Габриэль сообщил о том. Что германское руководство запретило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками, проживающими в ФРГ, во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.



По словам главы ведомства, соответствующий запрос Анкары был отклонен по причине политических размолвок, которые в последнее время возникли между двумя государствами.

«Правительство ФРГ не желает, чтобы выходцев из Турции, которые тут живут, подстрекали. Мы не хотим, чтобы в Германию переносили какие-то конфликты из-за рубежа», – пояснил позицию германской верхушки Зигмар Габриэль.

До этого, напомним, правительство Германии запретило приезжать на саммит охранникам турецкого лидера. Так как во время последнего визита Эрдогана в Соединенные Штаты его секьюрити избили в Вашингтоне прокурдских активистов. Позднее американские силовики получили ордера на задержание бодигардов главы Турции.

Текст: Е. Скобелева