Германия запретила президенту Турции Эрдогану вести агитацию во время съезда «Большой двадцатки»
Власти ФРГ запретили турецкому лидеру выступать перед соотечественниками в ходе саммита G-20.
Министр внешних дел Германии Зигмар Габриэль сообщил о том. Что
германское руководство запретило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
выступать перед соотечественниками, проживающими в ФРГ, во время саммита «Большой
двадцатки», который пройдет в немецком Гамбурге 7-8 июля.
По словам главы ведомства, соответствующий запрос Анкары был отклонен по причине политических размолвок, которые в последнее время возникли между двумя государствами.
«Правительство ФРГ не желает, чтобы выходцев из Турции, которые тут живут, подстрекали. Мы не хотим, чтобы в Германию переносили какие-то конфликты из-за рубежа», – пояснил позицию германской верхушки Зигмар Габриэль.
До этого, напомним,
правительство Германии запретило приезжать на саммит охранникам турецкого
лидера. Так как во время последнего визита Эрдогана в Соединенные Штаты его
секьюрити избили в Вашингтоне прокурдских активистов. Позднее американские
силовики получили ордера на задержание бодигардов главы Турции.
Текст: Е. Скобелева