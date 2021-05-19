Не нужны маски больше для вакцинированных - руководство США
19.05.2021 22:50 / В мире / Прочли: 257 человек
В США покупатели в масках и без масок.
Представители здравоохранения США объявили, что вакцинированным американцам больше не нужно носить маски или дистанцироваться от общества в большинстве помещений, однако, многие американцы по-прежнему сбиты с толку, поскольку правила Covid-19 только усложнились.
На прошлой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) изменили свое руководство по маскам для лица, заявив, что вакцинированные люди больше не нуждаются в них. Прошло чуть больше года с тех пор, как CDC впервые рекомендовал американцам прикрывать лицо и нос на публике, а также по мере того, как продолжают падать новые случаи заболевания и смертельные случаи.
На данный момент почти два десятка штатов, включая бывшую глобальную горячую точку Нью-Йорка, начали изменять свои правила защиты от вирусов, чтобы отразить новое руководство CDC.
По данным CDC, людям, прошедшим две недели с момента последнего прививки от Covid, больше не нужно носить маски, кроме как в медицинских учреждениях, тюрьмах или транспортных учреждениях. Физическое дистанцирование также больше не требуется для категории полностью вакцинированных людей.
Кто может потребовать подтверждение вакцинации?
Официальные лица США отвергли идею «паспорта вакцины», чтобы доказать наличие укола в анамнезе человека, заявив, что это нарушение конфиденциальности. Это решение перекладывает бремя на местные органы власти и предприятия, чтобы решить, требовать ли доказательства вакцинации.
Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что черный рынок поддельных карточек прививок вырастет в ближайшие несколько месяцев.
Почему CDC изменил правила?
Рекомендация CDC поступила после того, как половина американцев вакцинировалась, а вакцинация стала доступна детям в возрасте 12 лет. По состоянию на 19 мая около 37% населения США полностью вакцинированы и около 60% взрослых старше 18 лет получил первую дозу.
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