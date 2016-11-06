В результате ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек

В результате ДТП с участием автомобиля Audi на юго-востоке Москвы погиб один человек и еще один пострадал. Транспортное средство в результате случившегося перевернулось. Это сообщение столичной Госавтоинспекции.







О происшествии в СМИ представлена следующая информация: - "……возле дома 21 на Сормовской улице водитель Audi не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок. В иномарке один человек погиб, еще один получил различные травмы".





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Т. Сокот



