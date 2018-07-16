Стрельба в США: стрелял неизвестный и ранил троих полицейских

В общем, стрелок ранил сразу троих американских стражей порядка.







Дальше стрелок поспешно ретироваться на машине с места преступления. С ним был его сообщник.

Кстати, спустя какое-то время автомобиль и его пассажира нашли. Пассажир находится в полицейском участке для допроса.

Текст: Т. Сокот



