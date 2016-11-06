В Штатах задержан психопат, державший женщину на цепи и убивший семерых человек

Со страниц американских медиа — печатных и электронных — последние несколько суток не сходят подробности криминального дела о серийном убийце с явно больным воображением, который изощренно издевался над женщинами, ставшими его жертвами.

Имя 45-летнего Тодда Кольхеппа нынче в Америке у всех на слуху. А впервые граждане США о нем услышали в минувший четверг, 3 ноября, когда полиция обнаружила на территории его владений в штате Южная Каролина молодую женщину, привязанную на цепи в грузовом контейнере. Но самое страшное последовало за раскрытием этого шокирующего преступления американского маньяка, скрывавшегося под личиной обычного фермера. Оказалось, что похищение человека — лишь вершина айсберга темного прошлого Кольхеппа.

События, вызывающие у обывателей ужас, развертывались в округе Спартанбург. По словам здешнего шерифа Райта, после задержания мужчина, похитивший девушку и посадивший ее на цепь, словно собаку, признался, что убил семерых человек, причем четырех лишил жизни еще в 2003 году. Некоторые тела следователи, следуя указаниям подозреваемого, уже откопали на его участке.

А началось все с того, что родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже влюбленной пары — 30-летней Калы Браун и ее 32-летнего бойфренда Чарли Дэвиса Карвера. По одной из наводок местные «копы» изучали территорию имения Кольхеппе, когда услыхали поблизости крики и стук, доносившиеся из контейнера. Сбив амбарный замок и открыв металлический короб, внутри сотрудники полиции выявили Браун, прикованную цепью.

«Это поистине адское место для заключения в таку жару, — рассказал о случившемся шериф Райт. — Ни света, ни окон, ни поступления свежего воздуха».

Вызволенная из заточения жертва преступника сообщила, что собственными глазами видела, как Кольхеппе выстрелил в ее любимого. Тело молодого мужчины было найдено спустя непродолжительное время, а судмедэксперт подтвердил, что смерть наступила от многочисленных огнестрельных ранений.

Как пишут американские СМИ, во время допроса Кольхеппе сознался еще в семи убийствах и в подробностях поведал, как найти места, где он схоронил тела еще двух жертв. При этом пока что преступнику полиция предъявила только одно обвинение — в похищении и незаконном лишении свободы человека.

Текст: Е. Скобелева