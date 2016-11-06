Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
В Штатах задержан психопат, державший женщину на цепи и убивший семерых человек

Рейтинг: 1.0/5 (1 голос)

В Штатах задержан психопат, державший женщину на цепи и убивший семерых человек

06.11.2016 16:41 / Происшествия / Прочли: 116 человек

В Америке сексуальный маньяк, на подворье которого полиция на днях выявила молодую женщину, закованную в цепь в железном контейнере без окон, в ходе допроса сознался в совершении серии жестоких убийств. Новость о пойманном серийном убийце и его зверствах ошеломила американцев.

Со страниц американских медиа — печатных и электронных — последние несколько суток не сходят подробности криминального дела о серийном убийце с явно больным воображением, который изощренно издевался над женщинами, ставшими его жертвами. 

Имя 45-летнего Тодда Кольхеппа нынче в Америке у всех на слуху. А впервые граждане США о нем услышали в минувший четверг, 3 ноября, когда полиция обнаружила на территории его владений в штате Южная Каролина молодую женщину, привязанную на цепи в грузовом контейнере. Но самое страшное последовало за раскрытием этого шокирующего преступления американского маньяка, скрывавшегося под личиной обычного фермера. Оказалось, что похищение человека — лишь вершина айсберга темного прошлого Кольхеппа. 

События, вызывающие у обывателей ужас, развертывались в округе Спартанбург. По словам здешнего шерифа Райта, после задержания мужчина, похитивший девушку и посадивший ее на цепь, словно собаку, признался, что убил семерых человек, причем четырех лишил жизни еще в 2003 году. Некоторые тела следователи, следуя указаниям подозреваемого, уже откопали на его участке.

А началось все с того, что родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже влюбленной пары  — 30-летней Калы Браун и ее 32-летнего бойфренда Чарли Дэвиса Карвера. По одной из наводок местные «копы» изучали территорию имения Кольхеппе, когда услыхали поблизости крики и стук, доносившиеся из контейнера. Сбив амбарный замок и открыв металлический короб, внутри сотрудники полиции выявили Браун, прикованную цепью.

«Это поистине адское место для заключения в таку жару,  — рассказал о случившемся шериф Райт. — Ни света, ни окон, ни поступления свежего воздуха».

Вызволенная из заточения жертва преступника сообщила, что собственными глазами видела, как Кольхеппе выстрелил в ее любимого. Тело молодого мужчины было найдено спустя непродолжительное время, а судмедэксперт подтвердил, что смерть наступила от многочисленных огнестрельных ранений.

Как пишут американские СМИ, во время допроса Кольхеппе сознался еще в семи убийствах и в подробностях поведал, как найти места, где он схоронил тела еще двух жертв. При этом пока что преступнику полиция предъявила только одно обвинение — в похищении и незаконном лишении свободы человека.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28
09.11.2016 14:59 / Происшествия
В результате ДТП с участием международного автобуса в Иране погибли не менее 28 паломников. Это новые статисти...
Результаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларовРезультаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларов
09.11.2016 14:37 / Экономика
Результаты выборов в США по отношению к цене на черное золото: она упала ниже 45 долларов....
Торги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубльТорги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубль
09.11.2016 14:30 / Экономика
Сегодня утром рубль начал дешеветь на торгах Московской биржи. ...
В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейскийВ результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский
09.11.2016 14:23 / Происшествия
По машине сотрудников правопорядка был открыт огонь, когда они расследовали инцидент со стрельбой. Речь идет о...
Пострадавшие с траулера Пострадавшие с траулера "Новоульяновск" доставлены в Магадан
09.11.2016 12:09 / Происшествия
В настоящий момент угрозы жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. ...
У золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человекУ золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человек
09.11.2016 11:56 / Происшествия
У золотой шахты в Нигерии произошла следующая трагедия - убиты 36 человек. Среди погибших есть не только золот...
В результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое раненыВ результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое ранены
09.11.2016 11:50 / Происшествия
В Калифорнии произошла стрельба. Есть погибшие – один человек и еще трое раненых. В результате случившегося за...
В результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломниковВ результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломников
09.11.2016 11:30 / Происшествия
В Иране на дороге между городами Ясудж и Аглид произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.  В трансп...
Происшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолетПроисшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолет
09.11.2016 10:55 / Происшествия
Недалеко от Праги произошел следующий инцидент: - разбился спортивный самолет. Экипаж воздушного судна состоял...
Мощный взрыв случился на электростанции в КитаеМощный взрыв случился на электростанции в Китае
09.11.2016 10:47 / Происшествия
В Китае снова взрыв на электростанции. Он оказался достаточно мощным. В результате случившегося погибли два че...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100