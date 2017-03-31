Странный бюст футболиста Роналду вызывает у пользователей соцсетей истерический смех

Отлитый из бронзы бюст 32-летнего нападающего "Реала", автором которого является скульптор местного разлива, некий Эммануель Сантос, должен был стать изюминкой торжественной церемонии переименования аэропорта Мадейры на честь всемирно известного футболиста. Но вместо этого стал настоящим посмешищем.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что форвард испанского клуба невероятно привлекательный молодой человек и вообще легко узнаваемая личность, не ошибемся, даже если скажем, что он входит в число самых узнаваемых людей на планете. Но в творении Сантоса любимчика миллионов было совершенно не узнать. Фотографии топорно исполненного бронзового бюста молниеносно распространились по Сети, и только ленивый не посмеялся над этим "образцом искусства". Скульптура, которая, по идее, должна была иметь фотографическое сходство с реальным прототипом, больше похожа на нелепую шутку или шарж и вызывает дикий хохот. Интернет моментально заполонили "фотожабы", высмеивающие работу португальского мастера. И удержаться от хохота тут невозможно.

Бедный, бедный Криштиану, наверное, ему, четырехкратному обладателю "Золотого мяча", над которым сейчас потешается вся планета, приходится несладко.