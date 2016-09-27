В аэропорту Уфы задержали по причине тумана семь рейсов

Семь рейсов сегодня задерживаются в аэропорту Уфы. Причина – плохие метеоусловия, а именно, густой туман. Таково сообщение Татьяны Ризван, пресс-секретаря воздушной гавани Татьяна Ризван.







Она сообщила, что "по метеоусловиям на вылет задерживаются три рейса: в Москву, Новый Уренгой и Самару, всего 250 пассажиров. Приземлиться не могут четыре самолета: из Казани, Тюмени, Оренбурга и Когалыма".





Ситуацию прокомментировали в МЧС. Здесь сообщили, что и в Башкирии сегодня ожидается облачная погода, однако, местами, возможно прояснение. Также возможен небольшой кратковременный дождь. Прогнозы на ночь на сегодня следующие – ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Температура днем может составить 14-19 градусов. На отдельных участках автодорог ожидает туман. Видимость в пределах 500-1000 метров.





Несколько слов об международном аэропорте Уфа. Он представляет собой современный авиационный комплекс, который способен принимать воздушные суда всех типов. Это первый региональный аэропорт России, который смог подтвердить свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Кстати, услугами аэропорта пользуются более 40 зарубежных и российских авиакомпаний. У аэропорта две взлетно-посадочные полосы. Их особенность – рулежные дорожки и аэровокзал, который состоит из двух терминалов.





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Т. Сокот



