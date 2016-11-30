Новый взгляд на старые журналы
30.11.2016 13:40 / Общество / Прочли: 105 человек
Глянцевые журналы помогают скрасить время, в них можно найти полезные советы или прочесть уникальные истории из жизни знаменитостей. Однако, что делать, если их в доме накопилось слишком много?
Вариантов несколько. Вы можете просто выкинуть их, сдать на макулатуру или же сделать из них пуфик. Рекомендуем последний и предпоследний вариант. Сейчас можно легко через интернет найти где сдать макулатуру. Например, если Вы живете в Уфе, вводите в поисковик: "сдать макулатура Уфа" и выбираете наиболее близкий к Вам пункт сдачи. Либо, если Вам по душе делать что-то оригинальное, то попробуйте сделать из них пуфик. Звучит слишком безумно? А вы попробуйте!
Чтобы сделать пуфик или мягкий стул из хаотично раскиданных по всему дому журналов и газет, вам понадобится всего лишь два крепких ремня, подушка и площадка из дерева. При желании можно внести коррективы, используя для основы столярный щит толщиной примерно 2 см.
Самым простым вариантом является использование для создания площадки куска фанеры (толщина 1,2 см). Размеры следует уменьшить до габаритов каталога или журнала. В ширину площадка будет примерно 30-40 см, а в глубину 30-32 см.
В качестве ножек используйте деревянные бруски толщиной 1,5-2,5 см. Подойдут и такие же по размерам куски из фанеры квадратной формы. Их необходимо прикрепить к фанерной площадке. Сделать это можно при помощи коротких саморезов, хотя лучше всего приклеить к площадке по углам снизу.
Если с основой закончили, тогда переходим к креплению. Закрепите ремни на дне площадки. Так будет удобнее. Поскольку высоту пуфа можно будет менять, позаботьтесь, чтобы пряжки всегда оставались сзади.
Чтобы сидеть было мягко, позаботьтесь о сиденье. Можно использовать любую подушку. При желании ее можно сшить самостоятельно, положив внутрь синтепон или поролон.
О том, что журналы или газеты должны быть из одной серии или хотя бы одного формата, напоминать, наверное, не стоит. Обычно старые каталоги и глянцевые журналы занимают слишком много места на полках и шкафах, а значит, пуфиков и стульев хватит на всех. Если же вы захотите достать один из них и перечитать, не будет никаких проблем. Они всегда будут рядом, а нужный номер вы сможете достать за несколько минут, всего лишь расстегнув ремни.
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Источник: LadyVenus.ru
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