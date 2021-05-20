Евровидение-2021: Covid опровергает выступления представителей Исландии вживую
20.05.2021 08:57 / Шоу-бизнес / Прочли: 266 человек
Участник конкурса песни Евровидение из Исландии Дани ог Гагнамагни не будет выступать на концертах в этом году поскольку у одного из участников группы оказался положительный результат на коронавирус.
Йоханн Сигурдур Йоханнссон сказал, что он «шокирован и разочарован», узнав, что у него положительный результат теста. «Мне вообще очень грустно из-за всей ситуации», - сказал он в клипе к истории группы в Instagram.
«Я здоров. Это сложно, потому что мы так много работали, и я действительно этого хотел, и над этим так долго работал».
Daði og Gagnamagnið останется в конкурсе, но не будет выступать вживую на репетиции среды, полуфинале в четверг или финале в субботу.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Covid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий Ухани
27.05.2021 22:04 / В миреСотрудники службы безопасности следят за пределами Уханьского института вирусологии во время визита группы Все...
Ормузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливе
27.05.2021 20:42 / В миреПодводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia проходит через Ормузский пролив с ракетными крейсерами USS...
Белорусские тюрьмы: истории страха и насилия
27.05.2021 20:12 / КриминалСкорая помощь въехала в следственный изолятор Минска, 13 августа 2020 г.Многие из задержанных в Минске в авгус...
Насилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздуха
27.05.2021 19:57 / В миреИзраильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, 10 мая 2021 г....
Сомали согласовала путь к президентским выборам
27.05.2021 19:33 / ПолитикаПолномочия президента Фармаджо истекли в феврале. ...
Строительная площадка Amazon снова приостановилась
27.05.2021 19:30 / КриминалAmazon снова временно приостановила строительство нового склада в США после того, как на этом месте обнаружили...
Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!
27.05.2021 11:12 / ОбществоВ наши дни многие финансовые и торговые операции проводятся посредством компьютерных сетей, а основным инструм...
Covid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрам
26.05.2021 22:40 / ПроисшествияАпрель стал самым смертоносным месяцем пандемии для Пакистана, подтверждено более 3000 смертей....
Посредники государственного переворота встретились с военными лидерами Мали
26.05.2021 22:31 / В миреБывший президент Нигерии Гудлак Джонатан прибывает в отель в Бамако, Мали - 26 мая 2021 года....
Боевики убивают нигерийских полицейских на волне насилия
26.05.2021 09:53 / В миреПо меньшей мере четыре полицейских убиты в результате последнего нападения на полицейские участки на юго-восто...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар