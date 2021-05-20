Евровидение-2021: Covid опровергает выступления представителей Исландии вживую





Йоханн Сигурдур Йоханнссон сказал, что он «шокирован и разочарован», узнав, что у него положительный результат теста. «Мне вообще очень грустно из-за всей ситуации», - сказал он в клипе к истории группы в Instagram.

«Я здоров. Это сложно, потому что мы так много работали, и я действительно этого хотел, и над этим так долго работал».

Daði og Gagnamagnið останется в конкурсе, но не будет выступать вживую на репетиции среды, полуфинале в четверг или финале в субботу.



