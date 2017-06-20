Алжирец вывесил собственного ребенка из окна 15-го этажа, чтобы «заработать» лайки в «Фейсбуке»

В Алжире судья вынес приговор мужчине, который вывешивал своего малолетнего сынишку с окна многоэтажного жилого дома, чтобы получить популярность в «Фейсбуке». Подсудимого лишили свободы на два года.



Горе-папаша опубликовал на своей страничке в популярной соцсети фото, от которого стынет кровь в жилах. На снимке запечатлена рука родителя, выставленная наружу из окна и держащая за ворот футболки, словно шкодливого котенка за шкирку, маленького ребенка. Эту фотографию автор сопроводил подписью: «1000 лайков – или я его отпущу». После такого поступка адекватность отца, который ради минуты славы рискнул собственным чадом, вызвала серьезные сомнения у пользователей «Фейсбука», на алжирца посыпалась критика возмущенных людей. Они требовали, чтобы автор поста был арестован за издевательство над ребенком.

«Шутника» задержали и обвинили в том, что своими действиями он поставил под угрозу жизнь маленького человека.

Текст: Е. Скобелева