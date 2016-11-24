Ученые: если жизнь на Земле станет невозможной, есть три планеты для отселения
Сотрудники агентства NASA (США) уже сейчас продумывают возможные варианты переселения человечества. В далеком будущем, по мнению астрономов, можно будет заселить Плутон, Цереру и Марс. Пока эти планеты необитаемы и не приспособлены к нормальной жизнедеятельности человека. Но наша цивилизация развивает технологии быстрыми темпами. Так что в случае угрозы гибели Земли люди смогут освоить и другие объекты космоса.
Так, на Плутоне исследовательские зонды обнаружили водяной лед, из которого колонизаторы смогут добывать воду. А если на планете есть водород, значит, можно получать и кислород. Температура на Плутоне опускается до -240 градусов по Цельсию, поэтому поселенцам нужно позаботиться о технологиях для эффективного обогрева помещений.
Изучение Марса показало, что там есть в наличии многие
ресурсы, необходимые для выживания человека. Конечно, там нет благоприятной атмосферы
и температуры, но, как уверены в NASA, Красную планету реально приспособить для
жизни в будущем.
Третий «запасной вариант» - Церера – расположена в поясе
астероидов между Марсом и Юпитером. На карликовой планете присутствуют запасы
воды, она существенно ближе к Земле, чем Плутон. Ученые даже высказывают
предположения, что миллионы лет назад на Церере существовала жизнь. Поэтому планету
не стоит обделять вниманием в более тщательном исследовании.
Текст: Е. Скобелева