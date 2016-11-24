Ученые: если жизнь на Земле станет невозможной, есть три планеты для отселения

Так, на Плутоне исследовательские зонды обнаружили водяной лед, из которого колонизаторы смогут добывать воду. А если на планете есть водород, значит, можно получать и кислород. Температура на Плутоне опускается до -240 градусов по Цельсию, поэтому поселенцам нужно позаботиться о технологиях для эффективного обогрева помещений.

Изучение Марса показало, что там есть в наличии многие ресурсы, необходимые для выживания человека. Конечно, там нет благоприятной атмосферы и температуры, но, как уверены в NASA, Красную планету реально приспособить для жизни в будущем.

Третий «запасной вариант» - Церера – расположена в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. На карликовой планете присутствуют запасы воды, она существенно ближе к Земле, чем Плутон. Ученые даже высказывают предположения, что миллионы лет назад на Церере существовала жизнь. Поэтому планету не стоит обделять вниманием в более тщательном исследовании.

Текст: Е. Скобелева