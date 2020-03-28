О том, что парк «Тюфелева роща» оказался в топ-15 мировых проектов

Так, еще несколько лет назад было ясно, что комплекс «ЗИЛАРТ» – это действительно принципиально новое слово в строительстве. Дальше пошли Теперь мы получаем новые подтверждения. Украшающий этот квартал парк «Тюфелева роща» стал единственным российским ландшафтным проектом, который вошел в шорт-лист знаменитого архитектурного конкурса World Architecture Festival 2019 (WAF). Это значит, парк признали одним из 15 самых значимых проектов уходящего года.



Автор проекта, руководитель архитектурного бюро !melk Джерри Ван Эйк, успешно защитил свое детище на презентации в Амстердаме.

В «Тюфелевой роще» создателям удалось восстановить экосистему места, сохранив историческую память обо всех этапах его развития. На 10 га бывшей заводской территории была восстановлена растительность. С XVII по XIX век на этом месте были лесные угодья, излюбленное место охоты царской семьи Романовых. Более 250 тыс. куб. м загрязненного грунта «Группа ЛСР» заменила новым. К истории XX века, когда на месте парка располагались цеха, отсылает ключевой арт-объект парка – пергола из искусственно состаренной стали.

В топ-15 финалистов вошел Центральный парк Валенсии (Испания). Также туда попал многофункциональный комплекс DUO (Сингапур). Не исключение вышел парковый комплекс Avon River (Новая Зеландия). Тоже касается проекта озеленения территории South Gate Garden (Китай).





Текст: Т. Сокот



