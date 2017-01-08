Экстренное предупреждение: в Краснодарском крае объявляли о сходе лавин

Жителей и гостей региона спасатели попросили, чтобы они в этот период воздержались от походов в горы, проявляя таким образом бдительность.

Текст сообщения носит следующий характер: - "….. в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно".

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах на высоте более 1500 метров.

Спасатели обратились к жителям и гостям регион, чтобы они в этот период воздержались от походов в горы, проявляя таким образом бдительность.

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