Аналитики о сокращении запасов нефти в США

Так, эксперты полагали, что без учета стратегического резерва существенно вырастет показатель. Он увеличится на 2,2 миллиона баррелей.







Интересная информация обнародована в еженедельном обзоре. В ней сказано было представителями ведомства о сокращении запасов сырья на 1,7 миллиона баррелей, либо на 0,4%.





Напомним, что ранее запасы нефти составили 433,2 миллиона бочек.





Несколько слов о нефтедобыче в стране. Она не изменилась за указанный период, составила 12,6 миллиона баррелей на протяжении суток.





Что касается стратегического резерва углеводородного сырья в США, если сравнивать его с предыдущей неделей, то он уменьшился на один миллион баррелей, практически до 642,4 миллиона бочек.





Текст: Т. Сокот



