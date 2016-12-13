Происшествие на юго-востоке Турции разбился истребитель F-16

Речь идет об истребителе F-16 (Ф-16) ВВС Турции, который вчера разбился на юго-востоке страны в ходе подготовки к снижению для посадки. Это заявление Генштаба ВС Турции.







В Генштабе сообщили, что истребитель выполнял учебный полет. Текст сего сообщения носит следующий характер: - "по окончании полета во время подготовки к посадке на удалении 1,5-2 мили от аэродрома Диярбакыра истребитель упал по невыясненной пока причине. Пилот спасся, не получив травм. Состояние его здоровья хорошее".





В настоящий момент начато расследование произошедшего.





Напомним, что с авиабазы, что расположена в провинции Диярбакыр, неоднократно совершаются боевые вылеты истребителями ВВС Турции. Напомним, что они участвуют в контртеррористических операциях в Сирии. Не исключение операции против курдских боевиков на территории республики и в Северном Ираке.





Текст: Т. Сокот



