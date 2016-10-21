Мужчины, которые храпят во сне, могут дольше доставлять женщине удовольствие

Международной группе ученых удалось доказать, что между храпом и продолжительностью полового акта у мужчин существует связь. Более того, служители науки подтвердили свои предположения экспериментально, анкетировав и обследовав несколько сотен представителей сильной половины человечества. Взаимосвязанность между раздражающими звуками, выдаваемыми мужчиной во сне, и способностью к «забегами на длинные интервалы» в постели с женщиной ученый мужи объяснили количеством прибывающего в мозг кислорода.



Исследователи провели эксперимент, участниками которого были мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, не постеснявшиеся изложить ученым даже самые интимные подробности личной жизни. Также «подопытных» отправили на скрупулезный медосмотр к врачам. Они побеседовали с психологами, не утаивая деталей своих сексуальных отношений, и прошли обследование.

В конечном счете оказалось, что зрелые мужчины, которые храпят по ночам, могут похвастаться более продолжительной эрекцией, чем их «соперники» помоложе, не издающие во сне никаких посторонних звуков.



