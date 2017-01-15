Минское "Динамо" в серии буллитов одержало победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар"

Минское "Динамо" в серии буллитов в этот раз таки одержало победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар". Счет игры был 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).







В составе хозяев шайбы забросили Шон Коллинз (10-я минута) и Томми Тайми (18).

Что касается гостей, у них отличились Фредрик Петтерссон (17) и Евгений Лисовец (35). Автор победного буллита - Петтерссон. Таким образом "Динамо" прервало серию из трех поражений.





Обратим внимание на турнирную таблицу Западной конференции. В ней "Динамо" заняло шестое место, набрав в 47 матчах 79 очков. Так, а "Куньлунь" на Востоке представлена с с 70 очками и после 50 игр она седьмая.





Завтра, 16 января, состоится следующий матч с участием "Динамо". Он состоится в гостях. Команда сыграет с владивостокским "Адмиралом", "Куньлунь" в этот же день на своем льду будет принимать "Динамо" из Риги.





Напомним результаты других матчей. Так, "Адмиралу" удалось обыграть в овертайме хельсинкский "Йокерит". Счет этой игры был 5:4. Кстати, хабаровский "Амур" отлично разгромил рижское "Динамо". Тогда счет игры был 5:0.





Текст: Т. Сокот



