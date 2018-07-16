Доля мигрантов: людей подобрали недалеко от итальянского острова Линоса, практически рядом с Мальтой

Германия согласилась принять 50 из 450 мигрантов, которых удалось спасти из переполненного судна в Средиземном море после того, как Италия призвала государства ЕС разделить ответственность.



Обратим внимание на воскресную демонстрацию доброй воли. Она состоялась после того, как Франция и Мальта согласились принять по 50 мигрантов в ответ на письма, направленные правительствам 27 других членов ЕС премьер-министром Италии Джузеппе Конте с просьбой разделить ответственность с Римом.

Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии, подтвердил, что баварской государственной полиции предоставят право патрулировать Южную границу государства с Австрией в рамках ряда новых мер, направленных на подавление прибывающих мигрантов.

Г-н Зеехофер сказал в воскресенье, что Баварская полиция сможет проводить проверки на Австрийской границе “по просьбе или с согласия Федеральной полиции”, после того, как будет поставлен вопрос, является ли законным предоставление им таких полномочий.

Обратим внимание на тот момент, что количество людей, незаконно пересекающих немецко-австрийскую границу, резко сократилось после резкого притока мигрантов в 2015 году. Однако после региональных выборов в Баварии, которые состоялись в октябре прошлого года, христианский социальный Союз (ХСС) г-на Зеехофера, управляющий Баварией, находится под давлением. Он стремиться занять жесткую позицию в отношении миграции.

Ранее в этом месяце г-н Зеехофер пригрозил уйти в отставку, если канцлер Ангела Меркель не сможет прийти к Европейскому решению или позволить ему осуществлять более жесткий пограничный контроль.

Текст: Т. Сокот



