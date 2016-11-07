Семьям погибших от взрыва в Иванове выплатят 300 тыс. рублей
07.11.2016 10:48 / Происшествия / Прочли: 82 человек
Из них 150 тысяч рублей должны выплатить мэрия города.
Мэрия Иванова приняла решение выплатить семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме компенсации. Размер компенсации такой же, что и предложили областные власти: по 150 тыс. рублей семьям погибших и по 100 тыс. рублей пострадавшим. Это сообщение пресс-службы городской администрации.
Оно носит следующий характер: - "По выплатам решаем вопрос, пока принято решение, что город как минимум в таких же объемах, что и область, будет выплачивать компенсации пострадавшим и семьям погибших". Это сообщение принадлежит Андрею Парнову, пресс-секретарю горадминистрации.
Ранее сообщалось, что региональные власти тоже окажут материальную помощь семьям погибших в размере 150 тыс. рублей и пострадавшим - по 100 тыс. рублей.
Уже за утрату имущества городские власти приняли решение предоставить выплаты в размере 30 тыс. рублей на каждого члена семьи. В пресс-лужбе уточнили, что "эти средства будут выделены дополнительно к выплатам, которые будут произведены из регионального бюджета".
Парнов сообщил о том, что горадминистрация планирует на себя расходы по погребению погибших.
Пресс-секретать сообщил следующее: - "известно о шести жертвах. К сожалению, среди погибших есть семья - мама, папа и ребенок, четыре года".
Что касается жильцов, не пострадавших при обрушении дома, они сейчас находятся в пункте временного размещения - это соседняя школа. Людям предоставили питание, с ними продолжают работу психологи.
Парнов ответил, что "мы готовы расселить людей в гостиницу Иванова, но пока переехать туда согласились четыре человека".
Напомним, что в результате взрыва, который прогремел в воскресенье утром в 12-квартирном двухэтажном жилом доме, погибли люди - шесть человек. Среди погибших четырехлетняя девочка. Еще четырех человек доставили в областную больницу.
В настоящий момент по факту ЧП возбуждено уголовное дело, статья - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.
Приоритетная версия причины происшествия - утечка бытового газа.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Число жертв ДТП случившегося в Иране с участием международного автобуса достигло 28
09.11.2016 14:59 / ПроисшествияВ результате ДТП с участием международного автобуса в Иране погибли не менее 28 паломников. Это новые статисти...
Результаты выборов в США: цена на нефть упала ниже 45 долларов
09.11.2016 14:37 / ЭкономикаРезультаты выборов в США по отношению к цене на черное золото: она упала ниже 45 долларов....
Торги на Московской бирже: курс евро превысил 71 рубль
09.11.2016 14:30 / ЭкономикаСегодня утром рубль начал дешеветь на торгах Московской биржи. ...
В результате стрельбы в Колорадо пострадавшим оказался полицейский
09.11.2016 14:23 / ПроисшествияПо машине сотрудников правопорядка был открыт огонь, когда они расследовали инцидент со стрельбой. Речь идет о...
Пострадавшие с траулера "Новоульяновск" доставлены в Магадан
09.11.2016 12:09 / ПроисшествияВ настоящий момент угрозы жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает. ...
У золотой шахты в Нигерии неизвестными убиты 36 человек
09.11.2016 11:56 / ПроисшествияУ золотой шахты в Нигерии произошла следующая трагедия - убиты 36 человек. Среди погибших есть не только золот...
В результате стрельбы в Калифорнии погиб один человек и еще трое ранены
09.11.2016 11:50 / ПроисшествияВ Калифорнии произошла стрельба. Есть погибшие – один человек и еще трое раненых. В результате случившегося за...
В результате ДТП с участием автобуса в Иране погибли не менее 19 паломников
09.11.2016 11:30 / ПроисшествияВ Иране на дороге между городами Ясудж и Аглид произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В трансп...
Происшествие рядом с Прагой: разбился спортивный самолет
09.11.2016 10:55 / ПроисшествияНедалеко от Праги произошел следующий инцидент: - разбился спортивный самолет. Экипаж воздушного судна состоял...
Мощный взрыв случился на электростанции в Китае
09.11.2016 10:47 / ПроисшествияВ Китае снова взрыв на электростанции. Он оказался достаточно мощным. В результате случившегося погибли два че...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар