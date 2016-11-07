Семьям погибших от взрыва в Иванове выплатят 300 тыс. рублей

Мэрия Иванова приняла решение выплатить семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме компенсации. Размер компенсации такой же, что и предложили областные власти: по 150 тыс. рублей семьям погибших и по 100 тыс. рублей пострадавшим. Это сообщение пресс-службы городской администрации.







Оно носит следующий характер: - "По выплатам решаем вопрос, пока принято решение, что город как минимум в таких же объемах, что и область, будет выплачивать компенсации пострадавшим и семьям погибших". Это сообщение принадлежит Андрею Парнову, пресс-секретарю горадминистрации.





Ранее сообщалось, что региональные власти тоже окажут материальную помощь семьям погибших в размере 150 тыс. рублей и пострадавшим - по 100 тыс. рублей.





Уже за утрату имущества городские власти приняли решение предоставить выплаты в размере 30 тыс. рублей на каждого члена семьи. В пресс-лужбе уточнили, что "эти средства будут выделены дополнительно к выплатам, которые будут произведены из регионального бюджета".





Парнов сообщил о том, что горадминистрация планирует на себя расходы по погребению погибших.





Пресс-секретать сообщил следующее: - "известно о шести жертвах. К сожалению, среди погибших есть семья - мама, папа и ребенок, четыре года".





Что касается жильцов, не пострадавших при обрушении дома, они сейчас находятся в пункте временного размещения - это соседняя школа. Людям предоставили питание, с ними продолжают работу психологи.





Парнов ответил, что "мы готовы расселить людей в гостиницу Иванова, но пока переехать туда согласились четыре человека".





Напомним, что в результате взрыва, который прогремел в воскресенье утром в 12-квартирном двухэтажном жилом доме, погибли люди - шесть человек. Среди погибших четырехлетняя девочка. Еще четырех человек доставили в областную больницу.





В настоящий момент по факту ЧП возбуждено уголовное дело, статья - "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.





Приоритетная версия причины происшествия - утечка бытового газа.





Текст:

Т. Сокот



