Лидеры ЕС отреагировали как Великобритания официально запустила Brexit
30.03.2017 12:57 / В мире / Прочли: 292 человек
Премьер-министр Тереса Мей заявила, что после девяти месяцев Великобритании все-таки удалось запустить Brexit.
Председатель Совета ЕС Дональд Туск заявил, что цель ЕС – “ограничение ущерба”. Кстати, тон его речи в Брюсселе был полон сожаления. Там не было “никаких оснований делать вид, что это счастливый день” в Брюсселе или Лондоне, добавил он.
Иное было настроение у президента Европарламента Антонио Таяни, который что : “…. не хороший день. Brexit знаменует собой новую главу в истории нашего Союза, но мы готовы, мы будем двигаться дальше. в надежде, что Великобритания останется близким партнером”.
Позже он указал на возможность Британии реверсировать свое решение. Он считает, что все государства-члены обязаны его поддержать.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступил на Мальте. Вчерашний день он назвал “днем печали”.
Интересновысказывание президента Франции Франсуа Олланд. Он уверен, что в то время как Brexit будет «сентиментально болезненным» для Европы, он окажется «экономически болезненным» для Великобритании.
В Берлине, канцлер Германии Ангела Меркель тоже повелась неоднозначно, поразив присутствующих прагматичным тоном. Она говорит, что Германия и другие страны ЕС “конечно, не хотели, чтобы этот день настал, потому что мы теряем сильное и важное для ЕС государство”, но добавила, “но, естественно, мы принимаем демократическое решение британских избирателей”.
Г-жа Меркель заявила, что обязательства Великобритании в ЕС должен быть демонтированы, прежде чем переговоры перейдут на будущие отношения. Она в своей речи подчеркивает всю необходимость защиты граждан ЕС, которые проживают в Великобритании.
Более горький ответ принадлежит другому ведущему немецкому политику - Манфред Вебер. Он является председателем правоцентристской ЕНП группы в Европарламенте. Он указал пальцем на британских политиков, выступивших за Brexit и жаловался, что они имели возможность расти в свободной Европе, а теперь заняты тем, что возводят стены.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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