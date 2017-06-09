Сотрудники полиции задержали мужчину с ножом, который захватил заложников в Ньюкасле

"Около 8:00 утра по местному времени в центр в районе Байкер ворвался мужчина с оружием. Он взял в заложники несколько человек", — говорится в сообщении.

В рамках безопасности, правоохранители вынуждены были эвакуировать жителей студенческого общежития возле захваченного здания и закрыть станцию метро "Байкер".

Через некоторое время нападающий освободил всех заложников и остался в здании центра сам. Очевидцы сообщили, что заметили на груди у мужчины странный предмет. На место происшествия сразу же прибыли саперы.

На данный момент злоумышленника задержали.

Текст: Е. Скобелева