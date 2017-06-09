Сотрудники полиции задержали мужчину с ножом, который захватил заложников в Ньюкасле
В Ньюкасле на северо-восточном побережье Великобритании неизвестный, вооруженный мужчина захватил офисный центр Job Centre Plus. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
"Около 8:00 утра по местному времени в центр в районе
Байкер ворвался мужчина с оружием. Он взял в заложники несколько человек",
— говорится в сообщении.
В рамках безопасности, правоохранители вынуждены были
эвакуировать жителей студенческого общежития возле захваченного здания и
закрыть станцию метро "Байкер".
Через некоторое время нападающий освободил всех заложников и
остался в здании центра сам. Очевидцы сообщили, что заметили на груди у мужчины
странный предмет. На место происшествия сразу же прибыли саперы.
На данный момент злоумышленника задержали.
Текст: Е. Скобелева