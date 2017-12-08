В Дагестане случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,9, жертвы отсутствуют

Землетрясение, магнитуда которого составила 4,9 из 9 возможных баллов по шкале Рихтера, специалисты зафиксировали в Дагестане.



Жертвы землетрясения отсутствуют. и разрушений нет, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Дагестанский филиал Геофизической службы Российской академии наук проинформировал общественность слеующим образом: - "….. в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Дагестан поступила информация от дагестанского филиала Геофизической службы Российской академии наук о том, что на территории республики зафиксированы слабые колебания земной коры, предположительно, эпицентр в Хивском районе".

Какие-либо сообщения от населения о возможных разрушениях, жертвах и пострадавших в настоящий момент отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



