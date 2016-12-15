В Пекине в связи с критическим загрязнением воздуха объявлен "красный" уровень тревоги





Это связано с ростом уровня загрязнения воздуха в Пекине и близлежащих районах - в городе Тяньцзин и провинциях Хэбэй, Шаньдун и Хунань.





В преддверии 2014 года в Пекине были вынуждены спешно разрабатывать "План экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха". Этот документ определяет, как должны действовать городские службы и предприятия в случае введения каждого из четырех уровней экологической тревоги - "синего", "желтого", "оранжевого" и "красного".



Текст: Е. Скобелева