Магнитуда землетрясения в Новой Зеландии составила 5,6

Землетрясение, магнитуда которого 5,6, случилось у побережья Северного острова, Новая Зеландия. В результате случившегося Новозеландские острова Южный и Северный стали ближе приближаться друг ко другу. Это сообщение Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он находился приблизительно в 75 км на восток от города Каслпойнт. Очаг стихии залег на глубине 10 км.





Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Напомним, что 13 ноября в Новой Зеландии специалистами было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. В результате случившегося погибли два человека. Ущерб от удара стихии специалисты оценили в миллиарды долларов.





Текст:

Сокот Т. Н.



