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Для Зеленского снятие неприкосновенности с украинских депутатов – это приоритет

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Для Зеленского снятие неприкосновенности с украинских депутатов – это приоритет

05.08.2019 13:12 / Политика / Прочли: 431 человек

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук сделал заявление о том, что для главы государства приоритетным является утверждение закона на предмет снятия неприкосновенности с украинских депутатов.

Характер заявления Стефанчука следующее: - "Президент не верит в эффективность работы этой Верховной рады... Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной раде". 

Стефанчук информирует общественность о том, что Зеленский определил для себя три приоритетных вопроса. Они разные, первый - это снятие депутатской неприкосновенности. Второй касается редакции уголовной ответственности в части незаконного обогащения. Третий вопрос имеет отношение к принятию избирательного кодекса.

Текст: Т. Сокот 

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Источник: LadyVenus.ru
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