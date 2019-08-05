Для Зеленского снятие неприкосновенности с украинских депутатов – это приоритет

Характер заявления Стефанчука следующее: - "Президент не верит в эффективность работы этой Верховной рады... Проект закона о депутатской неприкосновенности №7203 был инициирован Порошенко еще в 2017 году, он уже находится в Верховной раде".







Стефанчук информирует общественность о том, что Зеленский определил для себя три приоритетных вопроса. Они разные, первый - это снятие депутатской неприкосновенности. Второй касается редакции уголовной ответственности в части незаконного обогащения. Третий вопрос имеет отношение к принятию избирательного кодекса.





Текст: Т. Сокот



