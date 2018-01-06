Предупреждение на Камчатке: в Тихом океане 6 января возможны 9-метровые волны

Обратим внимание на то, что в ведомстве опираются на прогноз Гидрометцентра, который предсказан сотрудниками этого учреждения.



В общем, на Камчатке сегодня, 6 января, непогода.

Поэтому, спасатели рекомендували морякам, чтобы они предприняли для себя максимальные меры предосторожности.

Текст: Т. Сокот



