Лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси собрался жениться
16.12.2016 13:55 / Спорт / Прочли: 100 человек
Аргентинский нападающий, обладатель пяти "Золотых мечей" Лионель Андрес Месси наконец решил узаконить отношения с матерью своих двух детей красавицей Антонеллой Рокуццо.
Аргентинский футболист, форвард клуба "Барселона" наконец "дозрел" до того, чтобы официально оформить отношения со своей гражданской женой Антонеллой Рокуццо. Как известно, пара ростит двух сыновей - четырехлетнего Тьяго и годовалого Матео.
Стоит отметить, что Лионель и Антонелла вместе уже давно - талантливый футболист знаком со своей возлюбленной еще с детства, а встречаться они начали в далеком 2000 году, когда Месси подписал первый контракт с каталонским профессиональным футбольным клубом "Барселона".
Как разузнали проныры-таблоиды, 29-летний нападающий "Барсы" планирует позволить себя окольцевать женщине всей своей жизни летом следующего года. Якобы пышная свадьба Лионеля и Антонеллы запланирована на июнь 2017-го. Пара хочет пожениться в их родном аргентинском городке Росарио.
Ранее стало известно, что руководство аргентинского клуба планирует подписать с Лионелем Месси, который выходит на поле в составе команды под десятым номером, контракт до окончания его спортивной карьеры.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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