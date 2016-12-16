Лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси собрался жениться





Стоит отметить, что Лионель и Антонелла вместе уже давно - талантливый футболист знаком со своей возлюбленной еще с детства, а встречаться они начали в далеком 2000 году, когда Месси подписал первый контракт с каталонским профессиональным футбольным клубом "Барселона".





Как разузнали проныры-таблоиды, 29-летний нападающий "Барсы" планирует позволить себя окольцевать женщине всей своей жизни летом следующего года. Якобы пышная свадьба Лионеля и Антонеллы запланирована на июнь 2017-го. Пара хочет пожениться в их родном аргентинском городке Росарио.





Ранее стало известно, что руководство аргентинского клуба планирует подписать с Лионелем Месси, который выходит на поле в составе команды под десятым номером, контракт до окончания его спортивной карьеры.





Текст: Е. Скобелева