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Французы признали щенка Добрыню, подаренного Россией,

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Французы признали щенка Добрыню, подаренного Россией, "непригодным к службе"

17.12.2016 11:58 / Общество / Прочли: 108 человек

Как утверждают во французской полиции, щенок по кличке Добрыня, презентованный им российскими коллегами, из-за генетической болезни для службы в правоохранительных органах не годится. Но останется в отделении, куда был подарен, в качестве лохматого талисмана. 

Когда в ноябре 2015 года в пригороде Парижа Сен-Дени в ходе спецоперации по задержанию террористов от взрыва пояса смертника погибла при исполнении служебных обязанностей, спасая хозяина, семилетняя бельгийская овчарка Дизель, российские кинологи растрогались и решили смягчить французским коллегам горечь утраты, подарив им щенка. 

Торжественная передача в дар из рук Министерства иностранных дел РФ в руки Министерству внутренних дел Франции песика породы немецкая овчарка по кличке Добрыня состоялась в январе 2016-го. Добрыня должен был пройти во Франции курс обучения и заменить погибшего Дизеля.  

Все это время щенок подрастал и набирался сил в кинологическом центре, а когда достиг 11-месячного возраста, специалисты начали его тренировать. Тогда-то и выяснилось, что молодой пес к службе в органах не пригоден. При рентгенологическом обследовании у животного якобы выявили генетическое заболевание задних лап, часто встречающееся у "немцев", — дисплазию. Из-за передающейся по наследству болезни, согласно заключению парижских ветеринаров, Добрыня не сможет нападать и перепрыгивать препятствия. Соответственно, штурмовой собакой ему не стать.

Да и для обнаружения взрывчатки и наркотических веществ, по меркам французских правоохранителей, подаренный щенок не годится: у Добрыни слишком крупные габариты, он не сможет проникать в труднодоступные места, что с легкостью удается менее крупным породам. Например, бельгийским овчаркам малинуа, которых во французских правоохранительных органах традиционно используют в этих целях.

Несмотря на "профнепригодность" Добрыни, он стал любимцем в подразделении, где содержиться, и останется там в качестве талисмана. 



Текст: Е. Скобелева

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