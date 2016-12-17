Французы признали щенка Добрыню, подаренного Россией, "непригодным к службе"







Все это время щенок подрастал и набирался сил в кинологическом центре, а когда достиг 11-месячного возраста, специалисты начали его тренировать. Тогда-то и выяснилось, что молодой пес к службе в органах не пригоден. При рентгенологическом обследовании у животного якобы выявили генетическое заболевание задних лап, часто встречающееся у "немцев", — дисплазию. Из-за передающейся по наследству болезни, согласно заключению парижских ветеринаров, Добрыня не сможет нападать и перепрыгивать препятствия. Соответственно, штурмовой собакой ему не стать. Торжественная передача в дар из рук Министерства иностранных дел РФ в руки Министерству внутренних дел Франции песика породы немецкая овчарка по кличке Добрыня состоялась в январе 2016-го. Добрыня должен был пройти во Франции курс обучения и заменить погибшего Дизеля.





Да и для обнаружения взрывчатки и наркотических веществ, по меркам французских правоохранителей, подаренный щенок не годится: у Добрыни слишком крупные габариты, он не сможет проникать в труднодоступные места, что с легкостью удается менее крупным породам. Например, бельгийским овчаркам малинуа, которых во французских правоохранительных органах традиционно используют в этих целях.





Несмотря на "профнепригодность" Добрыни, он стал любимцем в подразделении, где содержиться, и останется там в качестве талисмана.













Текст: Е. Скобелева