В аэропорту Эдинбурга отключили электричество

Речь идет об отключении электричества, которое произошло в аэропорту Эдинбурга. В результате случившегося на пунктах досмотра пассажиров образовались очереди. Это сообщение принадлежит представителю аэропорта.







Пресс-служба аэропорта прокомментировала случившееся, сообщив, что "у нас сейчас нет электричества. Мы пытаемся установить причину, по которой это могло произойти".





Это была внештатная ситуация. В результате произошла задержка рейсов. Дело в том, что сотрудники аэропорта не смогли своевременно зарегистрировать пассажиров.





На странице транспортного узла в Twitter представлено следующее сообщение: - "Мы работаем над восстановлением систем электроснабжения, чтобы как можно раньше дать возможность пассажирам продолжить свой путь. Безопасность наших пассажиров и персонала является нашей главной задачей".





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Т. Сокот



