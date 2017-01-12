В Абу-Даби горел нефтеперерабатывающий завод

Пожар случился на одном из нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ОАЭ, эмират Абу-Даби. Это сообщение принадлежит национальной нефтяной компании Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company, так как именно ей принадлежит предприятие.







На официальной странице Abu Dhabi National Oil Company в социальной сети Twitter представлено следующее заявление: - "мы подтверждаем информацию о возникновении пожара на НПЗ Takreer Ruwais (к западу от столицы Абу-Даби). Идет работа по локализации пожара, в настоящее время нет никакой информации о пострадавших".





В компании обратили внимание на то, что угроза для местных жителей в настоящий момент отсутствует.





Текст: Т. Сокот



