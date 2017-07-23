Новозеландец с татуировкой на пол-лица посетовал, что его не берут на работу, и стал звездой Сети

В Новой Зеландии парень, побывавший за решеткой, написал в соцсети о том, что его не воспринимают всерьез и отказываются брать на работу из-за уродливого тату на пол-лица, которое ему по пьяни набили в тюрьме. И его пост разошелся по Интернету, что помогло 19-летнему новозеландцу решить его проблему.



19-летний Марк Кропп, внешний облик которого здорово попортила корявая татуировка на весь подбородок, пожаловался в социальной сети на то, что не может трудоустроиться. Рисунок появился на лице Марка, корда он, сидя в тюрьме за вооруженное ограбление, напился какой-то бодяги с сокамерником. Выйдя на свободу, Кропп вдруг обнаружил, что наколка на пол-лица рушит все его надежды социализироваться и вернуться к нормальной жизни.

На этой неделе отчаявшийся молодой мужчина, у которого есть маленькая дочь, написал в группе по поиску работы в новозеландской столице Окленде такое объявление: «Я очень хочу работать, но мне мешает одна вещь – тату на лице. Пока что у меня нет резюме, но я уже работал с металлоломом и в дистрибьюторской кирпичной компании. Мне 19 лет, у меня есть водительское удостоверение. Очень хочу найти работу, которой я подойду». И прикрепил свою фотографию, чтобы подготовить потенциального работодателя и ознакомить со своей размалеванной чернилами «физиономией».





Необычным объявлением заинтересовались журналисты и разыскали Марка. Как поведал экс-заключенный газетчикам, наниматели не давали ему ни одного шанса, а некоторые откровенно смеялись когда видели его татуировку. «Я вполне нормальный человек, и не нужно судить обо мне по этой татуировке», – говорит молодой новозеландец. И рассказывает предысторию. По его словам, грозное тату должно было отпугивать других заключенных в тюрьме, которые, был период, начали его унижать и угрожать ему расправой. Со слов Марка, товарищ по камере должен был набить ему «маленькую татуировку по линии подбородка», но перед этим они выпили самодельного вина из забродивших хлеба, фруктов и сахара. В итоге парень оклемался с наколкой в пол-фейса. У него на лице написано «DEVAST8», и теперь каждому встречному бывший заключенный вынужден пояснять, что это его прозвище, а не название уличной банды.

Поосле СМи нимание на парня обратили и работодатели. Ему предложили парочку вариантов трудоустройства, так что молодому отцу будет на что содержать ребенка. Также Марк подумывает обратиться к пластическому хирургу и вывести тату с лица.

Текст: Е. Скобелева