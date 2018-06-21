Мексика получает мясо из Германии после торговых споров с США

По этому поводу обнародовано сообщение Минсельхоза страны. В нем сказано, что первую партию замороженной свинины, вес которой 25,5 тонны, доставили в порт Веракрус. Она уже прошла все необходимые санитарные проверки.



Напомним, что соглашение по поставкам между странами подписали во время визита представителей министерства в Германию. Эта встреча проходила на фоне обострения торговых отношений между Мехико и Вашингтоном.

Текст: Т. Сокот



