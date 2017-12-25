Инцидент в Берлине: автомобиль, который был гружен жидкостью для розжига, протаранил штаб-квартиру СДПГ

В результате этого инцидента есть пострадавший - 58-летний водитель транспортного средства. Его госпитализировали.







Однако, правоохранительными органами в салоне автомобиля были обнаружены канистры с бензином, а еще жидкость для розжига. Это сообщение представлено в твиттере местной полиции.





В настоящий момент продолжается расследование инцидента.





Текст: Т. Сокот



