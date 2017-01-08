Землетрясение, магнитуда которого составила 4,1, случилось на западе Китая

Землетрясение, магнитуда которого составила 4,1, случилось, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, что западеКНР. Это сообщение принадлежит Китайскому сейсмологическому центру.







Что касается подземных толчков, они были зафиксированы в уезде Байчэн. Глубина залегания очага землетрясения в настоящий момент не известна.





Какая-либо информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.





Текст: Т. Сокот



