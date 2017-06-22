В Калифорнии потерпел крушение разведывательный беспилотник ВВС США

Речь идет о тяжелом разведывательном беспилотнике RQ-4 Global Hawk ВВС США, который потерпел крушение недалеко от горы Уитни, штат Калифорния.







Этот инцидент случился на днях. Беспилотник вылетел с базы ВВС Эдвардс. Он направлялся на базу Бил, располагающуюся в Калифорнии.





После крушения начался пожар. Это возгорание удалось быстро очень быстро ликвидировать.





В настоящий момент устанавливаются причины крушения.





Текст: Т. Сокот



