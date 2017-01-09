SpaceX планирует первый после аварии запуск Falcon 9

Напомним, что американская компания SpaceX приняла решение отложить первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Сейчас стало известно, что он состоится не раньше 14 января.







Текст сообщения носит следующий характер: - "дата запуска отложена из-за сильного ветра и дождей на космодроме Ванденберг".





SpaceX уточнила, что следующая попытка осуществить старт запланирована на 14 января. Сначала ожидалось, что он состоится 9 января, база американских ВВС Ванденберг, штат Калифорния.





SpaceX планирует используя Falcon 9 вывести на орбиту 10 новейших телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, производство компании Iridium Communications.





Напомним, что в планах последней на протяжении ближайших лет - доставить в космос сразу несколько десятков таких аппаратов.





Напомним, что в прошлом году 1 сентября во время запуска с мыса Канаверал, штат Флорида, взорвалась ракета Falcon. На ее борту находился израильский спутником связи Amos-6.





Так, международный оператор связи Inmarsat в результате аварии Falcon 9 может отказаться от услуг SpaceX по запуску его спутника Global Xpress, выбрав вместо этого российскую ракету-носитель "Протон-М".





Текст: Т. Сокот



