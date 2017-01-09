SpaceX планирует первый после аварии запуск Falcon 9
09.01.2017 12:01 / В мире / Прочли: 146 человек
Он состоится не раньше 14 января. SpaceX намерена использовать Falcon 9 и вывести на орбиту 10 новейших телекоммуникационных спутников Iridium NEXT.
Напомним, что американская компания SpaceX приняла решение отложить первый после произошедшей в сентябре аварии старт тяжелой ракеты-носителя Falcon 9. Сейчас стало известно, что он состоится не раньше 14 января.
Текст сообщения носит следующий характер: - "дата запуска отложена из-за сильного ветра и дождей на космодроме Ванденберг".
SpaceX уточнила, что следующая попытка осуществить старт запланирована на 14 января. Сначала ожидалось, что он состоится 9 января, база американских ВВС Ванденберг, штат Калифорния.
SpaceX планирует используя Falcon 9 вывести на орбиту 10 новейших телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, производство компании Iridium Communications.
Напомним, что в планах последней на протяжении ближайших лет - доставить в космос сразу несколько десятков таких аппаратов.
Напомним, что в прошлом году 1 сентября во время запуска с мыса Канаверал, штат Флорида, взорвалась ракета Falcon. На ее борту находился израильский спутником связи Amos-6.
Так, международный оператор связи Inmarsat в результате аварии Falcon 9 может отказаться от услуг SpaceX по запуску его спутника Global Xpress, выбрав вместо этого российскую ракету-носитель "Протон-М".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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