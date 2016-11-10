3 причины организовать шопинг в Madina.ru
10.11.2016 13:20 / Общество / Прочли: 48 человек
Современный ритм жизни иногда не оставляет времени на домашние заботы, не говоря уже об неотъемлемой части жизни каждой девушки — шопинг.
Сегодня не нужно устраивать набеги в городские магазины, достаточно найти один хороший в онлайне. Но, какой выбрать из такого большого количества? Согласно многочисленным отзывам, лидирует Madina.ru.
Ассортимент онлайн-маркета
В онлайн магазине представлен широкий ассортимент женской и мужской одежды от самых популярных брендов — Mexx, Tom Tailor, Gas, Diesel, Baldinini и пр. Здесь можно без труда как выбрать модный женский жакет, так и купить женский топ под него согласно вашего стиля и вкуса.
Также в продаже имеются аксессуары, нижнее белье и карнавальные костюмы для особых праздников.
Сотрудничество с поставщиками брендовой одежды позволяет не только предоставлять магазину не только оригинальные вещи, но и гарантировать покупателям их высокое качество.
Кроме того, одежду можно покупать не только онлайн. В Москве есть брендовый шоу-рум отдельно для женщин и мужчин, при посещении которого посетители онлайн-маркета могут получить приличную скидку.
Возможность примерки
Иногда сложно с первого раза выбрать брюки женские в интернет-магазине, платья и другую одежду, если фигура не поддается стандартным размерам и крою.
В магазине Madina.ru есть возможность примерки одежды, благодаря которой не составит сложности подобрать для каждой женщины свой идеальный размер и фасон. Таким образом, можно заказать и примерить до 4 вещей и в итоге оплатить только те, которые подошли.
При этом неподходящие модели можно вернуть в течение двух недель с момента их получения, если они не подошли.
Постоянные скидки
Скидки — это отличная возможность обзавестись необходимой вещицей и сэкономить на покупке. В этом магазине скидки действуют постоянно и плюс к ним можно получить весьма хорошие подарки. Например:
- Если найден товар дешевле, магазин отдаст его в половину дешевле.
- Если осталась одежда в одном экземпляре, можно прикупить ее по цене на 90 процентов ниже первоначальной.
- При покупке 1 вещи активируется бонус в 1000 рублей для приобретения двух других товаров. При этом бонус действует вне зависимости от того снижена ли цена.
- Скидку 5 процентов получают все покупатели, которые оплачивают свой заказ онлайн и она также суммируется с другими акционными предложениями.
- При условии подписки на рассылку о распродажах магазин обещает 500 бонусных рублей на покупку.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Штатах арестовали 40 демонстрантов, протестовавших против Трампа
10.11.2016 17:30 / ПолитикаСША охвачены массовыми волнениями: в крупных городах на главные площади вышли тысячи людей, недовольных итогам...
В 2018 году на МКС отправится первый российский 3D-принтер
10.11.2016 17:15 / НаукаУченые уверяют, что это устройство пригодиться в будущем для длительных космических экспедиций разного характе...
В Подмосковье в результате ДТП погибли люди
10.11.2016 16:54 / ПроисшествияРечь идет об аварии, которая произошла в Егорьевском районе. Здесь между собой столкнулись грузовик и легковая...
Происшествие на севере Франции: с рельсов сошел поезд с химикатами
10.11.2016 16:47 / ПроисшествияНа севере Франции сегодня случилось следующее происшествие: с рельсов сошел поезд, в котором находились химика...
Режим КТО ввели в городе Баксан, Кабардино-Балкария
10.11.2016 16:35 / ПроисшествияСегодня в силу вступил с 12:40 мск особый режим в городе Баксан, Кабардино-Балкария. Он продлится до особого р...
Приблизительно 100 рейсов отменили в аэропортах Москвы
10.11.2016 16:30 / ПроисшествияНа портале "Яндекс. Расписание" представлена информация о том, что приблизительно 20 рейсов задержаны....
Иркутская депутатка «взорвала» Интернет «горижопом» на фоне гробов и похоронных венков
10.11.2016 16:20 / ОбществоНадо сказать, что депутат из Иркутска для того, чтобы «подкачать попу», выбрала довольно-таки странный ан...
На пивоварне в Великобритании произошла утечка аммиака
10.11.2016 16:10 / ПроисшествияВ результате случившегося погиб один человек и еще 22 пострадали в результате утечки аммиака. Среди пострадавш...
Самолет Tigerair экстренно приземлился в Макао
10.11.2016 16:01 / ПроисшествияВ Макао экстренно приземлился Airbus А320 с 172 пассажирами на борту вынужден был вернуться в аэропорт вылета ...
В Москве два школьника провалились в промоину с кипятком
10.11.2016 15:01 / ПроисшествияВ столице двое мальчишек-семиклассников упали в яму, образовавшуюся в асфальте вследствие прорыва тепловой тру...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар