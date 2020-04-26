Врач о тех, кому вреден чай

Поэтому в зависимости от генетических особенностей он оказываtn разное влияние на здоровье. Это мнение принадлежит врачу-диетологу, члену национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марине Макишеной.







В частности, кофеин, содержащийся в тонизирующем напитке, способен спровоцировать головную боль. Тоже касается расстройства нервной системы.





Поэтому потребление чая желательно ограничить тем, кто страдает язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Эта категория людей лучше бы не злоупотребляла потреблением тонизирующего напитка, особенно, если у них повышена кислотность желудка.





Что касается причины, то она заключается в том, что порой чай вызывает изжогу.





Очень крепкий чай вызывает учащенное сердцебиение. Также, он причина сильного выделения желудочного сока.





Текст: Т. Сокот



