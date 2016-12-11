В Самарской области при нападении на дом главы ОМВД была убита его жена





Нападавшие вечером поджидали семейную пару в их частном доме, расположенном в пригородном селе Смышляевка Волжского района. Происходило это в ночь с субботы на воскресенье, с 10-го на 11 ноября. Начальник полиции Отрадного с женой, вернувшись домой, застали в родных стенах четырех мужчин в масках, те на них напали. Изувеченный хозяин дома, находящийся всю ночь без сознания, пришел в себя, а рядом увидел умирающую жену. Вызванная им бригада медиков спасти жизнь женщине не смогла. Потерпевшая скончалась на месте преступления.



