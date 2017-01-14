Социологи рассказали, чего 90% женщин не хватает в постели
Американские исследователи общественного мнения выяснили, что девять из десяти женщин ощущают недостаток регулярного секса. В анонимном эксперименте при участии 450 женщин разного возраста (от 20 до 60 лет) 90% представительниц слабого пола пожаловались именно на этот факт.
Преимущественное большинство дам, независимо от возраста
и социального статуса, не реализует всех интимных пожеланий. И три четверти из
тех, у кого не складывается с половой жизнью, не обращались с данной проблемой к
специалистам (психологам, сексопатологам, урологам).
Участницы опроса подчеркивали, что муж или постоянный
партнер у них есть. А вот достаточно секса – нет. Сексологи, проанализировав
полученную информацию, заключили, что мужчины просто не уделяют внимания своим
половинкам. При этом, как уверяют специалисты, многим дамам достаточно два сексуальных
контакта в неделю, чтобы чувствовать себя удовлетворенной и физически, и морально.
Текст: Е. Скобелева