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Социологи рассказали, чего 90% женщин не хватает в постели

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Социологи рассказали, чего 90% женщин не хватает в постели

14.01.2017 18:27 / Общество / Прочли: 214 человек

Американские исследователи общественного мнения выяснили, что девять из десяти женщин ощущают недостаток регулярного секса. В анонимном эксперименте при участии 450 женщин разного возраста (от 20 до 60 лет) 90% представительниц слабого пола пожаловались именно на этот факт.

Преимущественное большинство дам, независимо от возраста и социального статуса, не реализует всех интимных пожеланий. И три четверти из тех, у кого не складывается с половой жизнью, не обращались с данной проблемой к специалистам (психологам, сексопатологам, урологам).

Участницы опроса подчеркивали, что муж или постоянный партнер у них есть. А вот достаточно секса – нет. Сексологи, проанализировав полученную информацию, заключили, что мужчины просто не уделяют внимания своим половинкам. При этом, как уверяют специалисты, многим дамам достаточно два сексуальных контакта в неделю, чтобы чувствовать себя удовлетворенной и физически, и морально.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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