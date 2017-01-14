Социологи рассказали, чего 90% женщин не хватает в постели

Преимущественное большинство дам, независимо от возраста и социального статуса, не реализует всех интимных пожеланий. И три четверти из тех, у кого не складывается с половой жизнью, не обращались с данной проблемой к специалистам (психологам, сексопатологам, урологам).



Участницы опроса подчеркивали, что муж или постоянный партнер у них есть. А вот достаточно секса – нет. Сексологи, проанализировав полученную информацию, заключили, что мужчины просто не уделяют внимания своим половинкам. При этом, как уверяют специалисты, многим дамам достаточно два сексуальных контакта в неделю, чтобы чувствовать себя удовлетворенной и физически, и морально.

Текст: Е. Скобелева